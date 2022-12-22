В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в краже драгоценностей

Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в краже ювелирных украшений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 40-летний ростовчанин проходил мимо жилого дома. Мужчина заметил, что на ночь дверь хозяева не заперли. Он дождался пока свет в окнах погаснет и жильцы лягут спать. Затем вор пробрался в дом и вынес все ювелирные украшения. Общая сумма украденного составила больше 160 тысяч рублей.

Драгоценности он продал, а деньги потратил на свои нужды. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

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(Подробности)