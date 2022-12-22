Ограничения на использование заимствованных слов поддержали 4 из 10 ростовчан

28% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 из 10 ростовчан поддержали ограничения на использование заимствованных слов. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Отметим, что госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов.

По данным статистики, 41% ростовчан поддержали данный проект. На первом месте среди опрошенных самое раздражающее слово — окей. В списке также оказались слова: ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие.

Также 28% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов. Отметим, что чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 19%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 45%.

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