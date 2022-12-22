Из-за ОРВИ и гриппа в Ростовской области закрыли полностью или частично 36 школ

В донской столице два класса оставили дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом на Дону полностью закрыты три детских сада и четыре школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Частично закрыты 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах, - рассказали в правительстве.

Также уточняется, что в Ростове-на-Дону полностью закрытых на карантин учебных учреждений нет, есть только частично закрытые два класса в двух школах.

Напомним, в Ростовской области с 15 декабря ввели карантин по гриппу. Такое постановление подписали в региональном Роспотребнадзоре. В связи с этим запрещено посещение больных в стационарах и подопечных социальных учреждений. В классах, где из-за болезни отсутствует от 20 процентов учеников, надо приостановить учебных процесс. Также принят ряд других ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

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