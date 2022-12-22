В Шахтах в ДТП с автобусом пострадал водитель "Лады"

Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и врезался в отечественное авто. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах, Ростовской области в аварии с автобусом пострадал водитель "Лады". ДТП произошло 21 декабря около 20:10 на проспекте Александровск – Грушевский, 21.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-320540 при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу движущейся Ладе-217030. За рулем легковушки находился 45-летний мужчина. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и врезался в отечественное авто.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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Сейчас в деталях и причинах происшествия разбираются правоохранители

(Подробности)