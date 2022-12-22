АТП Ростова предложили обновить подвижной состав китайскими автобусами

Власти Ростова провели встречу с сотрудниками производителям автобусов Yutong. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону предложили обновить общественный транспорт. Об этом сообщили в администрации города.

Власти Ростова провели встречу с сотрудниками производителя автобусов Yutong. В ходе встречи департамент транспорта города заинтересовался китайскими автобусами.

Перевозчикам рассказали о плюсах транспортных средств и сделали предложение поставлять общественный транспорт в донскую столицу большого и среднего классов. В скором времени вопрос о поставках китайских автобусов будет рассмотрен по существу.

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