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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:39

АТП Ростова предложили обновить подвижной состав китайскими автобусами

В городе планируется заменить около 100-150 автобусов и перевозчиков
Лейла МИРИШОВА
Власти Ростова провели встречу с сотрудниками производителям автобусов Yutong.

Власти Ростова провели встречу с сотрудниками производителям автобусов Yutong.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону предложили обновить общественный транспорт. Об этом сообщили в администрации города.

Власти Ростова провели встречу с сотрудниками производителя автобусов Yutong. В ходе встречи департамент транспорта города заинтересовался китайскими автобусами.

Перевозчикам рассказали о плюсах транспортных средств и сделали предложение поставлять общественный транспорт в донскую столицу большого и среднего классов. В скором времени вопрос о поставках китайских автобусов будет рассмотрен по существу.

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