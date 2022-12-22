Ростовчанам назвали шесть способов бюджетно украсить квартиру на Новый год

В теме - ретроигрушки. Фото: Артем ЛЕНЦ

Шишки и винтажные украшения помогут бюджетно украсить дом к Новому году. Дизайнер интерьера Елена Юрченко в интервью NEWS.ru рассказала о главных трендах новогоднего декора и назвала несколько лайфхаков по бюджетному украшению жилища.

- Использование цветов, бантов, некий женственный декор можно разместить на елке, - советует дизайнер. - Также в трендах — украшать елку игрушками и бусами одного цвета: золотыми, красными либо голубыми.

Дешевле нарядить елку поможет тренд на винтажные украшения, которые можно найти в шифоньере или на чердаке. Также дизайнер обращает внимание, что будут уместны флажки из бумаги и старые бусы.

- Можно напилить маленькие ветки и сделать из них подставки для свечей, использовать шишки из леса, - перечисляет Елена Юрченко. - По старинке украсить елку конфетами и покрашенными золотой краской орехами.

Также дизайнер говорит, что в этот новый год актуальны декоративные цветы на елке.

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