В Калмыкии ищут сына, который задолжал алименты маме-пенсионерке

Бабушка с лета ждет алиментов от сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Элисты объявили в розыск 48-летнего местного жителя. По суду его мать — 73-летняя пенсионерка должна получать алименты в размере половины прожиточного минимума в месяц. Но с момента установления судом выплаты еще летом ни копейки не получила. Об этом читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в управлении ФССП по Калмыкии.

- На сегодня мужчина задолжал своей маме около 50 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - В связи с тем, что у женщины скромная пенсия, она рассчитывала на помощь сына, так как ей требуются деньги на питание и лекарства.

Приставы отметили, что случаев с должниками родителям в работе у них бывает немного.

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