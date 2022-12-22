Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 11:30

В шорт-лист "Оскара" вошел фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко

Премьера документального фильма состоялась 28 октября
Лейла МИРИШОВА
Премьера документальной картины состоялась 28 октября.

Премьера документальной картины состоялась 28 октября.

Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В шорт-лист премии "Оскар" вошел фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко. Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Фильм попал в список возможных номинантов в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Премьера документальной картины состоялась 28 октября.

Напомним, в 2021 году Октябрьский районный суд Ростове признал Анастасию Шевченко виновной по уголовной статье о деятельности нежелательных организаций. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Летом ростовчанка уехала за рубеж. В декабре стало известно, что условный срок Шевченко был заменен на реальный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовской активистке заменили условный срок лишения свободы на реальный

Ростовчанку Анастасию Шевченко заочно приговорили к трем годам колонии

(Подробности)