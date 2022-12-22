В шорт-лист "Оскара" вошел фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко

Премьера документальной картины состоялась 28 октября.
Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА
В шорт-лист премии "Оскар" вошел фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко. Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.
Фильм попал в список возможных номинантов в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Премьера документальной картины состоялась 28 октября.
Напомним, в 2021 году Октябрьский районный суд Ростове признал Анастасию Шевченко виновной по уголовной статье о деятельности нежелательных организаций. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Летом ростовчанка уехала за рубеж. В декабре стало известно, что условный срок Шевченко был заменен на реальный.
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