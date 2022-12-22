Ростовчанин под предлогом проверки газового оборудования выманил у мужчины больше ста тысяч рублей

Потерпевший обратился за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, в Советском районе, к местному жителю пришел сотрудник организации, которая следит за техобслуживанием дома, сообщает донской главк.

Гость сказал, что проверяет газовое оборудование. Осмотрев все, мужчина сказал хозяину квартиры, что срочно нужно заменит приборы и устранить все нарушения. На все про все, сказал работник, надо 150 тысяч рублей.

Получив от хозяина квартиры деньги, проверяющий уехал, пообещав устранить недостатки в скором времени. С того момента злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда потерпевший отправился в полицию и написал заявление.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если в суде вину злоумышленника признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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