Прожиточный минимум на 2023 год в 13 513 рублей утвердили в Ростовской области

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 14 729 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области утвердили величину прожиточного минимума на 2023 год. Соответствующий документ уже подписал губернатор Василий Голубев.

- Установить в расчете на душу населения 13 513 рублей, для трудоспособного населения - 14 729 рублей, для пенсионеров - 11 621 рубль, детям - 13 759 рублей, - говорится в постановлении.

Прожиточный минимум - это минимальная сумма, которая состоит из примерной стоимости потребительской корзины на человека, а также из цен на обязательные услуги, платежи и сборы.

Напомним, ранее в Ростовской области сообщили об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2023 года эта величина должна составлять 16 242 рубля. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году.

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