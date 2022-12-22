Ростовчанин пожаловался на появившийся напротив роддома ЦГБ мусор

Около родильного отделения ЦГБ, на улице Варфоломеева, 280, образовалась гора крупногабаритного мусора. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Около родильного отделения ЦГБ, на улице Варфоломеева, 280, образовалась гора крупногабаритного мусора. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» рассказал читатель издания Сергей, который привез свою супругу в родильное отделение ЦГБ. Мужчина пожаловался, что тротуар напротив больницы буквально утопает в мусоре.

По словам Сергея, антисанитарную ситуацию усугубляют голуби, которые снуют около баков с мусором. Пернатых специально подкармливают бабушки, а голуби потом разносят бактерии по всему району. Эту же информацию подтверждает продавец фруктов в местном ларьке Азиз, который работает на точке уже полгода. Он отмечает, что сотрудники службы по уборке отходов не утруждают себя уборкой вокруг мусорных жбанов: приходят, чуть-чуть уберут мусор и уезжают.

Антисанитарную ситуацию усугубляют голуби, которые снуют около баков с мусором. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В пресс-службе регионального оператора прокомментировали, что уборка коммунальных отходов из контейнеров на улице Варфоломеева производится ежедневно. Если же при погрузке из бака выпал мусор, то грузчики его собирают и отправляют в мусоровоз. Крупногабаритные отходы (КГО) вывозятся не реже одного раза в неделю. По данному адресу объемный мусор будет вывезен в ближайшие выходные.

Регоператор призвал жителей города складировать КГО в специальные отсеки на контейнерной площадке. При их отсутствии мусор нужно размещать рядом с площадкой, а не через дорогу от нее. Если же возникает перенакопление, и жильцы хотят увеличить количество баков, то им необходимо обратиться с заявлением к собственнику земли, на которой находится контейнерная площадка. За ее содержание обычно отвечают собственники территории - администрации района или управляющие компании.

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