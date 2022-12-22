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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:39

Ростовчанин пожаловался на появившийся напротив роддома ЦГБ мусор

Ростовчанин пожаловался на появившийся напротив роддома ЦГБ мусор
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Около родильного отделения ЦГБ, на улице Варфоломеева, 280, образовалась гора крупногабаритного мусора.

Около родильного отделения ЦГБ, на улице Варфоломеева, 280, образовалась гора крупногабаритного мусора.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Около родильного отделения ЦГБ, на улице Варфоломеева, 280, образовалась гора крупногабаритного мусора. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» рассказал читатель издания Сергей, который привез свою супругу в родильное отделение ЦГБ. Мужчина пожаловался, что тротуар напротив больницы буквально утопает в мусоре.

По словам Сергея, антисанитарную ситуацию усугубляют голуби, которые снуют около баков с мусором. Пернатых специально подкармливают бабушки, а голуби потом разносят бактерии по всему району. Эту же информацию подтверждает продавец фруктов в местном ларьке Азиз, который работает на точке уже полгода. Он отмечает, что сотрудники службы по уборке отходов не утруждают себя уборкой вокруг мусорных жбанов: приходят, чуть-чуть уберут мусор и уезжают.

Антисанитарную ситуацию усугубляют голуби, которые снуют около баков с мусором.

Антисанитарную ситуацию усугубляют голуби, которые снуют около баков с мусором.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В пресс-службе регионального оператора прокомментировали, что уборка коммунальных отходов из контейнеров на улице Варфоломеева производится ежедневно. Если же при погрузке из бака выпал мусор, то грузчики его собирают и отправляют в мусоровоз. Крупногабаритные отходы (КГО) вывозятся не реже одного раза в неделю. По данному адресу объемный мусор будет вывезен в ближайшие выходные.

Регоператор призвал жителей города складировать КГО в специальные отсеки на контейнерной площадке. При их отсутствии мусор нужно размещать рядом с площадкой, а не через дорогу от нее. Если же возникает перенакопление, и жильцы хотят увеличить количество баков, то им необходимо обратиться с заявлением к собственнику земли, на которой находится контейнерная площадка. За ее содержание обычно отвечают собственники территории - администрации района или управляющие компании.

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