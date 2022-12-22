В Ростове-на-Дону бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Сейчас по этому делу ведут следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону бывшего оперуполномоченного управления МВД задержали по подозрению в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по донскому региону.

- Задержание провели сотрудники УФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, выясняются детали, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, в конце сентября и в октябре 2022 года экс-правоохранитель обманом получил деньги от женщины, которая проходила по коррупционному делу. Мужчина пообещал подозреваемой, что поможет ей уйти от наказания. Однако на самом деле злоумышленник даже не думал что-либо делать и просто собирался потратить чужие финансы на себя самого.

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