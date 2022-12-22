Раненного в Донецке Рогозина доставили в ростовский военный госпиталь

Александр Рогозин находился в гостинице, которую обстреляли ВСУ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшего генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина доставили в военный клинический госпиталь в Ростове. Он получил ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Рогозин сообщил, что украинские войска нанесли по гостинице шесть — семь ударов. Осколок мины попал военному советнику в спину. Как уточнил сам пострадавший, извлечь его невозможно. Сначала помощь ему оказывали в больнице ДНР, позже вместе с еще двумя ранеными перевезли в ростовский госпиталь.

Ранее происшествие прокомментировал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что в результате обстрела погибли два человека.

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