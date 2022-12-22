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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:19

Военком Игорь Егоров прокомментировал возможность призыва на Дону людей старше 27 лет

Речь идет о том, что призывной возраст может подняться на три года - с 21 до 30 лет
Татьяна ТИХОНОВА
Со временем призывной возраст может подняться.

Со временем призывной возраст может подняться.

Фото: Лейла МИРИШОВА

После предложения министра обороны России Сергея Шойгу поднять призывной возраст встал вопрос, когда в Ростовской области будут призывать на службу людей старже 27 лет. За ответом «КП — Ростов-на-Дону» обратилась к военному комиссару донского региона Игорю Егорову.

Напомним, Сергей Шойгу предложил поднять призывной возраст на три года: призывать молодых людей не с 18, а с 21 года, а максимальный возраст призывников увеличить с 27 до 30 лет.

Игорь Анатольевич успокоил: это предложение не затронет запасников старше 27 лет, ведь это пока только предложение, а закон еще не принят — на подготовку и внесение изменений в законодательную базу нужно время. Если такая инициатива будет реализована, до тех пор, пока закон не будет принят, мужчины будут зачислены в запас по достижении 27-летнего возраста.

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