29 декабря в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам Фото: Олег ЗОЛОТО

29 декабря в Ростовской области проведут льготную стерилизацию собак и кошек. Операции будут на треть дешевле обычного, говорится на сайте донского правительства.

Специалисты просят Жителей Дона приносить на прием только здоровых питомцев. По словам ветеринаров, подобные медицинские вмешательства продлевают жизнь пушистым любимцам, а также помогают регулировать их численность.

- Проблема регулирования численности безнадзорных животных остро стоит во многих регионах страны и может быть решена только комплексно. Важную роль здесь играют ответственное отношение и стерилизация как один из основных гуманных методов, - отметил заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Кутовой.

Договариваться о приеме необходимо заранее, список организаций и телефоны уже есть в сети. К слову, это будет последний в 2022 году день льготной стерилизации. Всего почти за 12 месяцев на Дону «по акции» стерилизовали более 700 животных: 38 собак и 667 кошек.

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