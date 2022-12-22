На Дону 12 подозреваемых по делу аксайской ОПГ останутся в СИЗО до 15 июня 2023 года

Заместитель донского прокурора запросил изменить подсудность дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на закрытом заседании снова рассмотрели меру пресечения для подозреваемых, связанных с делом аксайской ОПГ. Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Так, 12 человек, в том числе экс-глава района Виталий Борзенко, останутся в СИЗО до 15 июня 2023 года включительно. Еще трое задержанных на такой же период времени пробудут под домашним арестом, один человек будет находиться под подпиской о невыезде.

- Также во время предварительного слушания продлили срок ареста на имущество третьих лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми по делу в соответствии со статьей 115.1 УПК РФ, - добавили в пресс-службе судов региона.

Кроме того, по данным инстанции, заместитель донского прокурора запросил изменить подсудность дела и передать все материалы в Ростовский областной суд.

Напомним, весной 2021 года силовики провели массовые обыски на четырех аксайских рынках. Позже был задержан бывший глава Аксайского района. По версии следствия, он входил в преступную группу, зарабатывавшую на незаконном предпринимательстве. Участников ОПГ обвинили в том, что они захватили муниципальные земли и создали на них рынки. Организатором преступного сообщества считают одного из крупных предпринимателей области. Он и еще несколько фигурантов также были задержаны.

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