В центре Ростова после пожара в квартире обнаружили тело 83-летней женщины

Сейчас по факту случившегося еще проводятся следственные действия Фото: Виталий ТИМКИВ

83-летняя жительница Ростова погибла при пожаре в квартире жилой пятиэтажки на улице Чехова. Это произошло 22 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Информация о возгорании к дежурному поступила около 3:33 утра, в 4:02 горение на площади в 5 кв. метров потушили. Тогда же было найдено тело погибшей. Сейчас проводятся следственные действия, - рассказали в ведомстве.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 18 человек, было задействовано 6 единиц техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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