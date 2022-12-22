24 и 25 декабря в четырех городах Ростовской области пройдут предновогодние ярмарки

Горожане смогут приобрести к праздничному столу донскую продукцию. Фото: сайт правительства РО

24 и 25 декабря в Аксае, Волгодонске, Новочеркасске и Шахтах пройдут предновогодние продовольственные ярмарки. Товары будут предлагать местные селяне, сообщает сайт донского правительства.

- Предновогодние торги будут более масштабными и праздничными, чем обычные ярмарки выходного дня, - добавили власти.

Так, в субботу прилавки развернут в Аксае на проспекте Ленина, в Волгодонске на площади Победы и в Шахтах на площади Ленина.

В воскресенье мини-рынки можно будет посетить в Волгодонске около ДК имени Курчатова и в Новочеркасске на площади Ермака.

Горожане смогут приобрести к праздничному столу донскую продукцию - от овощей, фруктов, мяса и рыбы до молочной продукции, меда, сладостей. Планируемый диапазон цен ниже рыночных на 10-15 %.

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