Новая гандбольная арена в Ростове примет первые матчи в декабре 2022 года

Прощальный матч на площадке Дворца спорта состоялся 18 декабря. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

В декабре 2022 года в Ростове на новой арене проведут первые гандбольные матчи. Теперь игры будут проходить на площадке Областного училища олимпийского резерва, а Дворец спорта закрыли на реконструкцию.

- 24 и 25 декабря на новой арене состоятся матчи молодежного состава в первенстве России среди девушек до 21 года. После этого, уже 9 января, состоится встреча основной команды с «Астраханочкой» в рамках Суперлиги, - рассказали в пресс-службе донского гандбольного клуба.

Напомним, прощальный матч на поле Дворца спорта состоялся 18 декабря, тогда ростовчанки обыграли «Ставрополье» со счетом 39:25 (25:12). Теперь здание будут капитально ремонтировать. Ранее сообщалось, что работы по обновлению должны вести до конца 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Дворце спорта ГК "Ростов-Дон" обыграл "Ставрополье"

Матч завершился со счетом 39:25 (подробности)