В Ростове без вести пропал 17-летний парень

Близкие парня сразу же обратились в полицию. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 17-летнего парня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Подросток вышел из дома 21 декабря, после чего связь с ним пропала. Артем перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. Близкие парня сразу же обратились в полицию. Позже к поискам приступили волонтеры.

Рост Артема Сазонова около 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день ухода он был одет в черную куртку до колена, такого же цвета толстовку, берцы и черные джинсы.

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(Подробности)