В Ростовской области полицейские помогли беременной женщине добраться до роддома

Инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Аксайском районе сотрудники полиции помогли беременной жительнице добраться до роддома. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, будущие родители застряли в пробке на трассе М-4 "Дон". Дорога была сильно загружена и быстро добраться до роддома не представлялось возможным. Взволнованный мужчина обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции - капитану полиции Денису Ситнику и младшему лейтенанту полиции Вадиму Бычкову. Он объяснил всю ситуацию и попросил сопроводить их до больницы.

Включив спецзвуковые сигналы и проблесковые маяки, инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей в медицинское учреждение. Спустя время на свет появился здоровый мальчик. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и вскоре будут готовиться к выписке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять часов на чистку картофеля и четыре ведра соуса: как встретит Новый год самая многодетная мать России

Жительница Ростовской области, воспитавшая 83 ребенка, в канун Нового года будет пять часов чистить картошку и готовить таз оливье

(Подробности)