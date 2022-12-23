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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:24

Суд в Ростове обязал фитнес-клуб вернуть 64 клиентам почти 3 млн рублей

Коллективный иск от имени пострадавших подали сотрудники Роспотребнадзора
Ангелина СКИБА
По итогам слушаний поддержку получили истцы

По итогам слушаний поддержку получили истцы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону суд обязал один из фитнес-клубов вернуть 64 посетителям 2,7 млн рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда - по 5 тысяч рублей каждому, сообщает управление Роспотребнадзора.

Сотрудники надзорного ведомства подали коллективный иск от имени пострадавших после жалобы. По словам ростовчан, в спортзале во время пандемии прекратили оказывать услуги, но деньги за непроведенные занятия возвращать отказались.

Ситуацию в итоге рассмотрели в Советском районном суде донской столицы. В инстанции внимательно ознакомились с доказательствами и доводами сторон. После этого поддержку получили истцы.

От ответчиков потребовали вернуть неустойку за нарушение, выплатить штраф за несоблюдение просьбы потребителей и компенсации. Также постановили расторгнуть все соглашения с пострадавшими.

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