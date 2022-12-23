В Ростове за мошенничество на 819 млн рублей осудили экс-руководителей молокозавода

Слушания состоялись в Кировском районном суде донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону за особо крупное мошенничество осудили учредителя и директора молокозавода Кагальницкого района. Один из задержанных получил 6 лет тюрьмы, второй - 3 года. Мужчины проведут сроки в колонии общего режима, сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов региона.

- Сами подозреваемые свою вину на слушаниях не признали. Приговор пока в законную силу не вступил, поэтому его еще могут оспорить, - добавили в инстанции.

По данным следствия, с 29 марта 2012 по 31 декабря 2013 года руководители увеличили кредиторскую задолженность предприятия и похитили с расчетного счета 819 млн рублей, принадлежащих одному из банков. Кроме того, из полученных денег учредитель успел «отмыть» 195,9 млн рублей.

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