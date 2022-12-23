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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:55

Росавиация вновь продлила запрет на полеты из аэропорта Платов

Авиагавань останется закрытой до 2 января
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Запрет на полеты продлен.

Запрет на полеты продлен.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запрет на полеты в ростовский аэропорт Платов был продлен до 2 января, рассказали в пресс-службе Росавиации.

По данным агентства, также нельзя будет улететь и в другие 10 аэропортов страны, среди которых: Геленджик, Симферополь, Анапа, Краснодар, Курск, Липецк, Элиста, Белгород, Брянск и Воронеж. Росавиация советует выбирать для пересадок альтернативные аэропорты в следующих городах: Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области аэропорт Платов приостановил работу 24 февраля. Воздушное пространство закрыли в связи с проведением спецоперации на Украине и Донбассе.

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