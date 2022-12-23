Участников дорожного картеля оштрафовали на 228 млн рублей в Ростовской области

Закон нарушили при проведении конкурсов на ремонт и строительство дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области участников дорожного картеля оштрафовали на 228,7 млн рублей. Об этом 23 декабря сообщает управление Федеральной антимонопольной службы.

- Компании должны заплатить штраф за заключение и реализацию антиконкурентного соглашения на торгах, - пояснили в УФАС.

Напомним, в сентябре 2022 года две донские организации поймали на нарушении закона. Компании договорились не снижать цену по 53 закупкам на проведение ремонта и строительства трасс в Ростовской области и Калмыкии в период с 2017 по 2022 годы.

Известно, что торги проходили, в том числе, в рамках выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма госконтрактов, которые заключили участники картеля, составила 1,9 млрд рублей.

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