Черный юмор и экшн помогут «Выжить любой ценой»

Начались съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Начались съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» (16+), который весной будущего года эксклюзивно покажет Wink. В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Оперуполномоченный подмосковного ОВД Борис Фадеев всегда был тихим борцом с полицейскими бумагами и любителем ничего не делать, но сейчас он берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. То врывается в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, то задерживает вора во время сходки. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких?

- Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. “Выжить любой ценой” — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — прокомментировал идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

Сюжет сериала выталкивает главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в «дне сурка».

- Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить, — лаконично описал Яглыч своего Бориса.

Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков.

Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14 градусов.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/rrJDpJupZQS1Qg

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