В Ростовской области завершают осенний призыв, в армию отправились уже 3,8 тысячи человек

Набор срочников не связан с проведением специальной операции Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области завершают осеннюю призывную кампанию. Поставленную задачу по набору срочников выполнили уже почти на 95 %, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

По словам чиновника, на службу в армию уже отправились около 3,8 тысячи донских призывников. Молодых людей распределили в Воздушно-десантные войска, ВМФ, РВСН, Воздушно-космические силы, Сухопутные войска, Войска национальной гвардии и в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

- Все призывники прошли медкомиссию, получили SIM-карты и банковские карты, на которые им будет перечисляться денежное довольствие. Новобранцам выдали новую военную форму, - добавили в пресс-службе донского правительства.

Всего по итогам осеннего призыва, Вооруженные силы России должны пополнить около 4 тысяч жителей Дона, из них более 300 человек уже имеют военно-учетные специальности.

Напомним, в 2022 году осенний призыв начали на месяц позже. Первые 60 донских призывников отправились в войска 10 ноября. Власти подчеркивают, что набор срочников не связан с проведением специальной операции. Ранее Генштаб Вооруженных сил запретил направлять юношей в зону СВО.

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