Ученые разработали необычный способ по очистке водоемов на юге России

Сейчас эксперты исследуют эффективность новейшего метода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые узнали, как улучшить состояние водоемов на юге России. Об этом рассказали в "КП-Кубань".

По словам заведующего лабораторией многофункциональных углеродных материалов, кандидат химических наук Михаила Толстунова, вопросы оценки загрязнения воды сейчас более чем актуальны. Многие научные организации в нашей стране сейчас разрабатывают самые разные методы решения этого вопроса.

- В Южном научном центре РАН проводятся работы по разработке новых технологий - очистки воды с помощью угля, полученного в результате пиролиза, то есть сжигания, растений рогоза, древесины и пластиковых бутылок. Таким образом, метод является еще и экологичным, – добавил Михаил Толстунов.

Первый способ хорошо подойдет для фильтров. Специалисты сжигают в спецпечах растения или неперерабатываемый пластик и получают уголь. Он пригоден для очистки питьевой воды. Второй метод подойдет для очистки проточных водоемов и любой другой поверхности. После сжигания вторичного сырья получается железосодержащий магнитный сорбент с углеродом. Его помещают на любые поверхности, через некоторое время этот сорбент удаляется магнитом, а вместе с ним все вредные примеси.

Сейчас эксперты исследуют эффективность новейшего метода. Если все эксперименты будут успешными, то новый способ поможет сделать реки и другие водоемы юга России чище.

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