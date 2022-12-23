Военные суды Ростовской области начнут рассматривать уголовные дела из ЛДНР и Запорожья

Уголовные разбирательства будут вести в Ростове-на-Дону и Новочеркасске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные суды Ростовской области начнут рассматривать уголовные дела, поступающие из ЛНР, ДНР и Запорожья. Об этом 23 декабря сообщили в Новочеркасском гарнизонном военном суде.

- В соответствии с постановлением Верховного Суда России от 21 декабря 2022 года, в связи с военным положением на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, изменена территориальная подсудность дел, - пояснили в инстанции.

Так, материалы из трех территорий будут поступать в Южный окружной военный суд, в Ростовский-на-Дону и Новочеркасский гарнизонные военные суды.

Добавим, уголовные дела из Херсонской области должны принимать в Севастопольском гарнизонном военном суде.

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