В Таганроге из-за ОРВИ временно закрыли несколько классов и дошкольных групп

Всего по региону из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли три детсада и четыре школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли некоторые школьные классы и дошкольные группы Таганрога. Эту информацию сегодня, 23 декабря, подтвердили в местном управлении образования.

- По состоянию на пятницу, 23 декабря, на удаленной учебе находится 21 класс. При этом ситуация постепенно выравнивается, и в понедельник количество закрытых классов существенно снизится. Что касается дошколят, то в детсадах пока не работают 14 групп, - прокомментировали в ведомстве.

При этом днем ранее донские власти сообщили, что всего по региону из-за ОРВИ было полностью закрыто три дошкольных и четыре общеобразовательных учреждения. Частично оказались закрытыми 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора разрешили отправлять домой, если на занятиях по болезни отсутствуют от 20 % учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сразу три вируса гриппа активизировались в Ростовской области с приходом холодов

В 63 случаях у людей диагностировали инфекцию разновидности H1N1 (подробности)