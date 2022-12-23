Ростовские студенты приняли участие в обучающей финансовой игре

Фото: пресс-служба Сбербанка

В донской столице студенты старших курсов РГЭУ стали участниками бизнес-игры и лекций от команды Сбера, что позволило им попробовать свои силы в профильных экономических специальностях.

Учащиеся рассмотрели инвестиционный проект для принятия решения о финансировании. Студенты в роли кредитных инспекторов, клиентских менеджеров и андеррайтеров проанализировали реальный кейс банка, структурировали условия кредитования, обсудили возможности по минимизации проектных и кредитных рисков.

Бизнес-игра стала завершением курса лекций по инвестиционному финансированию, который провел управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

- Банк большое внимание уделяет образованию и развитию молодежи. Мы открываем для студентов новые возможности с акселераторами банка, различными обучающими программами и стажировками. Наш практический курс с университетом — это очередной этап в работе с перспективными студентами. Мы знакомимся и ищем таланты, которые смогут реализовать свой потенциал в нашей компании, - сказал он.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. Фото: пресс-служба Сбербанка

В свою очередь, профессор, заведующий кафедрой банковское дело РГЭУ (РИНХ) Ольга Семенюта добавила, что лекции наполнили бизнес-кейсами теоретические знания студентов.

- На первый взгляд сложные формулы на лекциях объяснялись доступно и сразу тестировались на конкретных примерах. Интересно было узнать о том, как банк финансирует масштабные бизнес-проекты. Особенно понравилось, что атмосфера на лекциях была позитивной и дружелюбной. А на бизнес-игре можно было ненадолго стать банкиром,- сказал третьекурсник Евгений Зайцев.