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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:11

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко подведет итоги года в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону»

Поговорим о том, что поможет оживить деловую активность на Дону
Татьяна ТИХОНОВА
Максим Валерьевич рассказал о "бережливом производстве" и итогах экономического года на Дону. Фото: Наталья Захарченко

Максим Валерьевич рассказал о "бережливом производстве" и итогах экономического года на Дону. Фото: Наталья Захарченко

В пятницу, 23 декабря, в студию радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» придет министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. Передача стартует в эфире в 17.03 на волне 89,8 FM.

Разговор планируется интересный и содержательный. Поговорим о промышленности, инвестициях, импортозамещении и о «бережливом производстве»

Максим Валерьевич подведет итоги развития донского региона в сфере экономики в 2022 году. Министр расскажет о преодолении негативных тенденций в экономике, о промышленности, импортозамещении, и о том, что даст кислород для оживления деловой активности на Дону

Включайте радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» в 17.03 на 89,8 FM, и будьте в курсе!