В Ростовской области примут новые меры поддержки для мобилизованных и членов их семей

Спикет донского ЗС Александр Ищенко рассказал о мерах поддержки мобилизованным гражданам. Фото: официальный телеграм-канал Александра Ищенко

В Ростовской области оказывают всестороннюю помощь мобилизованным гражданам и их близким. Так, по словам спикера регионального Законодательного Собрания Александра Ищенко, на Дону открыты несколько горячих линий, Центр помощи мобилизованным, который собирает информацию, обобщает и направляет предложения для проработки дальнейших мер.

По словам Александра Ищенко, в этой работе исходят из конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются люди.

- И в каждом случае пытаемся найти возможность им помочь. Например, возник вопрос по летнему оздоровлению детей. Лето еще впереди, но мы уже сегодня прорабатываем вопрос о том, чтобы с помощью бюджета обеспечить бесплатный отдых детям мобилизованных граждан, - рассказал спикер ЗС.

Кроме этого, прорабатывается вопрос о том, чтобы предоставить возможность членам семей мобилизованных дончан получать адресную социальную помощь на решение конкретных жизненных ситуаций.

Отметим, сегодня на Дону принято 17 различных региональных мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Среди них —выплата в размере 150 тысяч рублей из бюджета области тем, кто отправился защищать Родину, зачисление детей в детсад без очереди и многое другое.

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