В Ростове на выходных ожидаются снег и дожди

К концу воскресенья в Ростове пойдет снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу и воскресенье в Ростове будет пасмурно, а под конец выходных может пойти дождь со снегом. Сообщают в Ростовском гидрометцентре.

Днем в субботу температура воздуха составит +4 градуса, а в ночное время столбик термометра опустится до -2. Весь день на улице будет переменная облачность. А ветер сменит свое направление с юго-восточного на восточное. В воскресенье похолодает на один градус, дневная температура не будет превышать +3. И ближе к вечеру ожидаются дождь и снег. Не исключено, что осадки могут продлиться до утра понедельника.

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