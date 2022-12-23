В пресс-центре «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» подвели итоги конкурса юных учителей «Пеликанчик»

Фото: Главный специалист по информационной работе Ростовской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Третьяков Д.Н.

С ноября по декабрь 2022 года в Ростовской области проходил конкурс профессионального мастерства для юных учителей «Пеликанчик». В пятницу, 23 декабря, в пресс-центре ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» подвели итоги этого профориентационного соревнования.

Главный специалист по информационной работе Ростовской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Третьяков Д.Н.

В этот день за круглым столом собрались десять лучших будущих молодых учителей Дона, а также их наставники. Целями проведенного конкурса были содействие школьникам в выборе будущей профессии в системе общего образования и формирование кадрового резерва для поступления в профильные педагогические учреждения Ростовской области. Проект был поддержан Фондом президентских грантов и Министерством образования донского региона.

- Проект «Пеликанчик» говорит о том, что мы повернулись лицом к учителю, - отметила во время церемонии начальник отдела среднего профессионального образования Министерства Марина Иванова. - Мы вспомнили, что учитель — это самая важная профессия. Можно, конечно, на эту тему много спорить... Но ведь и врачей, и геологов, и психологов их профессии кто-это научил?

Главный специалист по информационной работе Ростовской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Третьяков Д.Н.

Марина Николаевна обратилась к победительницам конкурса со словами благодарности за то, что они выбрали учительскую стезю и решили посвятить себя будущему детей, которых они когда-нибудь обучат. Директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» Елена Соболева пожелала победительницам конкурса «Пеликанчик» никогда не забывать тех людей, которые все эти годы были рядом с вами, помогали и во всем поддерживали: это родители и, конечно, учителя.

- Учитель — это профессия современная, но ответственная, - подчеркнул участник награждения, председатель Ростовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Владимир Гайворонский. - Наши педагоги постоянно развиваются, растут над собой. Это люди, которые имеют несколько образований и повышают свою квалификацию. Мы рады, что современные школьники выбирают эту профессию.

Лауреаты конкурса, получив заветные статуэтки и дипломы, во время круглого стола смогли высказать свои мечты относительно будущего выбранной ими профессии. Многие из юных педагогов озвучили желание, чтобы статус педагога в нашей стране был выше, чем сейчас. Что также должно найти отражение и в уровне заработной платы. Эти высказывания нашли живой отклик как у присутствующих на церемонии наставников школьниц, так и председателя регионального Профсоюза работников народного образования и науки.