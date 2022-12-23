На левом берегу Дона построят турецкую больницу

К строительству клиники должны приступить в середине 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове около «Ростов-Арены» может появиться частная больница турецкого инвестора. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм канале.

Сейчас уже разработана документация по планировке территории. И ближе к середине следующего года должно начаться строительство. На реализацию проекта турецкий инвестор потратил более пяти миллиардов рублей.

- Новый медицинский центр - не только увеличение объема оказываемой медпомощи, но и создание около 1 200 новых рабочих мест, - подчеркнул Алексей Валентинович.

По словам сити-менеджера, строительство частной иностранной клиники поспособствует и развитию медицинского туризма в городе, и увеличению конкурентоспособности.

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