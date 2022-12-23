В Ростове могут построить еще один мост

Сроки строительства моста пока не известны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре города может появиться новый мост. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко на заседании совета по инвестициям.

Строительство еще одного моста рядом с мостом на Стачках находится в стадии обсуждения с губернатором. По словам сити-менеджера, путепровод заберет на себя часть транспортного потока, чтобы уйти на Береговую и Буденовский.

Сроки строительства моста пока неизвестны.

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