В Ростове могут построить еще один мост

Сроки строительства моста пока не известны.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре города может появиться новый мост. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко на заседании совета по инвестициям.
Строительство еще одного моста рядом с мостом на Стачках находится в стадии обсуждения с губернатором. По словам сити-менеджера, путепровод заберет на себя часть транспортного потока, чтобы уйти на Береговую и Буденовский.
Сроки строительства моста пока неизвестны.
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