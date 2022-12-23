Власти Ростова опубликовали программу новогодних мероприятий

На период новогодних праздников в Ростове запланировано 39 мероприятий. Фото: ПОПОВА Екатерина

В городской администрации опубликовали программу новогодних мероприятий в городе. Посетить представления можно будет до 20 января.

Во вторник, 27 декабря, у входа в парк Горького для малышей подготовлена программа «Новогодние игрушки приглашают в сказку». Представление начнется в 16:00. А потом здесь пройдет открытие главной городской елки.

С 27 по 29 декабря в парке «Дружба» будет работать резиденция Деда Мороза с 15:00 до 18:00.

В библиотеках Ростова до 13 января можно будет посетить праздничные книжные выставки, литературные гостиные и интерактивы.

В Ростовском государственном музыкальном театре до 16 января запланированы музыкальные шоу, балет и мюзиклы.

Новогодние представление покажут и в Ростовском академическом театре имени М.Горького до восьмого января.

А в первый день 2023 года ровно в 10:00 самые активные и спортивные ростовчане смогут принять участие в новогоднем пробеге. Забег начнется около парка Горького и закончится возле Донской государственной публичной библиотеки.

Всего в Ростове запланировано 39 новогодних мероприятий.

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