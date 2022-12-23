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НовостиОбщество23 декабря 2022 18:49

В Ростовской области работница через суд заставила начальника вернуть ее на работу

Женщина была не согласна с увольнением
Екатерина ПОПОВА
Работница преодолела все препятствия и вернулась на работу.

Работница преодолела все препятствия и вернулась на работу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Семикаракорском районе экс-сотрудница одного из местных предприятий подала на своего босса в суд. Дончанка посчитала свое увольнение незаконным. Сообщают в региональной пресс-службе судебных приставов.

Решением суда приказ об увольнении оператора станка был признан недействительным. Предприятие обязали восстановить гражданку в должности. А еще заплатить ей компенсацию за потерянные трудовые дни в размере 143 тысяч и 614 рублей.

Но руководство не спешило возвращать обратно сотрудницу. В дело пришлось вмешаться судебным приставам. После первого предупреждения игнорирование повторилось. Но на второй раз пристав упомянул об уголовной ответственности, которая грозит в случае неисполнения решения суда.

Испугавшись оказаться за решеткой, начальство восстановило оператора станка в должности.

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