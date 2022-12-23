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НовостиОбщество23 декабря 2022 19:29

Ростовское отделение Русского географического общества отметило юбилей

Ему исполнилось 75 лет
Екатерина ПОПОВА
При участии донского отделения состоялась сухопутная экспедиция по изучению береговых ландшафтов.

При участии донского отделения состоялась сухопутная экспедиция по изучению береговых ландшафтов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовскому отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. В честь праздника были вручены федеральные и региональные награды представителям научных, природоохранных и образовательных организаций Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Ростовское отделение имеет огромный опыт в проектах в научно-исследовательской и информационной сферах.

При участии донского отделения состоялась сухопутная экспедиция по изучению береговых ландшафтов, исследованию почв долины реки Маныч и изучению прибрежной акватории Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища.

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