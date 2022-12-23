Ростовское отделение Русского географического общества отметило юбилей

При участии донского отделения состоялась сухопутная экспедиция по изучению береговых ландшафтов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовскому отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. В честь праздника были вручены федеральные и региональные награды представителям научных, природоохранных и образовательных организаций Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Ростовское отделение имеет огромный опыт в проектах в научно-исследовательской и информационной сферах.

При участии донского отделения состоялась сухопутная экспедиция по изучению береговых ландшафтов, исследованию почв долины реки Маныч и изучению прибрежной акватории Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картографы определили точный географический центр Ростова-на-Дону

Он находится в 4,5 километрах от исторического центра, каковым принято считать крепость Дмитрия Ростовского (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как изменится климат Ростовской области через 30 лет: исследование главной геофизической лаборатории

Специалисты рассказали, как эти процессы повлияют на нашу жизнь (подробнее)