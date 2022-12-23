6 858 раз ростовчане вызывали скорую помощь за прошедшую неделю

В полицию от горожан поступило всего 886 звонков. Фото: Анастасия ОСИПОВА

За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ростова поступило более 27 тысяч обращений. Говорится на сайте администрации города.

Больше всего звонков поступало в «скорую». За медицинской помощью обращались 6 858 раз. На втором месте оказалась информационная служба департамента ЖКХ и энергетики. Туда обращались 1 509 раз. В полицию от горожан поступило всего 886 звонков, а в пожарную охрану - 194. Меньше всего ростовчан беспокоили проблемы с газовым оборудованием. В аварийную службу газовой сети обратились 66 раз.

- На поступившие звонки организовано своевременное реагирование, при необходимости гражданам оказана информационная помощь, - говорится в сообщении.

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