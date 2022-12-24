В Ростовской области бывшую заведующую отделом соцзащиты обвинили в мошенничестве

Заведующая присвоила 76 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Верхнедонском районе экс-заведующая отделом соцзащиты дважды смогла провернуть махинации с чужими социальными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

В течение двух лет, с 2018 по 2020 годы, заведующая похитила у двух местных жителей социальные пособия. Обманным путем она смогла получить 76 тысяч рублей. После чего потратила всю сумму.

Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Ей также придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

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