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НовостиОбщество24 декабря 2022 7:22

Утром в субботу дороги Ростова-на-Дону накрыло ледяным туманом

Осадки в донской столице сегодня не прогнозируют
Ангелина СКИБА
Днем столбики термометров поднимутся до +2-4 градусов

Днем столбики термометров поднимутся до +2-4 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 24 декабря дороги Ростова-на-Дону накрыло ледяным туманом, он сохранится и днем. Например, сейчас, около 10 часов, природная завеса еще не рассеялась, но она уже не такая, как некоторое время назад.

К слову, об утреннем тумане и гололедице на дорогах накануне предупреждали синоптики и спасатели. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на проезжей части, следует учитывать погодные условия.

Добавим, суббота в донской столице должна пройти без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +2-4 градусов. По региону температура будет изменяться в пределах от 0 до +5 градусов, в отдельных территориях сегодня возможны осадки с мокрым снегом.

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