23 декабря в Таганроге открыли главную городскую елку

В приморском городе сошлись две магии - трамвайная и дедморозовская Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Ростовской области для жителей Таганрога 23 декабря открыли главную городскую елку, также начала работать резиденция Деда Мороза. Новогоднее настроение создали на площадке арт-пространства «Таганрогский трамвай» в парке Горького.

После торжественного открытия зеленая красавица засияла новогодней иллюминацией. Посетители с удовольствием полюбовались на праздничные огни.

Организаторы сообщили, что в январе на территории арт-пространства можно будет посмотреть мультфильмы и музыкальные клипы, а также принять участие в развлекательных программах.

- У всех детей и взрослых есть возможность рассказать о своих мечтах в «Трамвае новогодних желаний». Тогда они точно сбудутся, ведь здесь сошлись сразу две магии - трамвайная и дедморозовская, - рассказали в группе проекта «Таганрогский трамвай».

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