Задержанного в Ростове украинского наводчика HIMARS завербовали через компьютерную игру

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украинского наводчика HIMARS, которого в Ростовской области задержали бойцы ФСБ, завербовали через компьютерную игру. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают журналисты РИА Новости.

- Зарубежные спецслужбы вышли на него через компьютерную игру в середине 2021 года. Общались, а в 2022 году предложили ему передавать им информацию, - опубликовали слова источника в информационном агентстве.

По данным издания, сам задержанный из ДНР. Ранее он хотел участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России, но его не приняли на службу.

Напомним, об аресте агента с двойным гражданством пресс-служба ФСБ России сообщила 23 декабря 2022 года. Предварительно, злоумышленник передал данные о дислокации российских военных, а также сведения о передвижениях военной техники. В результате по указанным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.

После задержания в отношении наводчика было возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства», «Шпионаж».

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