В декабре 2022 года уволились два заместителя главы администрации Таганрога

Посты покинули Алексей Махов и Сергей Бочан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области кадровые изменения провели на уровне администрации Таганрога. Известно, что посты покинули заместители сити-менеджера Алексей Махов и Сергей Бочан. Эту информацию 24 декабря подтвердили в мэрии журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Алексей Махов был первым заместителем главы администрации и курировал вопросы городского хозяйства. В этой должности специалист проработал около года, а потом уволился по собственному желанию.

Известно, что до назначения управленец трудился на посту директора регионального центра стандартизации, а также занимал руководящие должности на «Таганрогском металлургическом заводе». Кроме того, с 2014 по 2017 годы он также был заместителем главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства.

Сергей Бочан занимал должность заместителя главы администрации по вопросам транспорта, был начальником управления транспорта. Работал в этой должности с апреля 2022 года, а в декабре покинул пост по собственному желанию. Ранее специалист трудился в сферах строительства и ЖКХ.

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