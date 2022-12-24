В Ростове новую школу для юных жителей Левенцовки откроют в декабре 2023 года

Строительство объекта сейчас ведется строго по графику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новую школу в 5 микрорайоне Левенцовки Ростова-на-Дону планируют открыть до 15 декабря 2023 года. Об этом во время личного приема граждан сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Работы на объекте сейчас ведутся строго по графику, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, речь идет об учебном заведении на 1100 мест. Напомним, в марте 2022 года стало известно, что на возведение здания собираются потратить более 1,1 млрд рублей.

Добавим, до 2025 года в донском регионе, по данным властей, должны построить девять школ. С появлением новых образовательных учреждений создадут 10 тысяч мест для учащихся.

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