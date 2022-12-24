В Ростовской области собираются открыть первый в России и Европе глэмпинг с кенгуру

Отдыхающих будут радовать прыгающие на территории парка кенгуру Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области планируют открыть первый в России и Европе глэмпинг с кенгуру. Информация об этом появилась в группе VK Южного парка птиц «Малинки».

- 8 декабря представитель парка приняла участие в форуме «Открой вольный Дон», где презентовала наш проект. На территории с водоемом помимо семейных домиков, пристани, архитектурных форм отдыхающих будут радовать прыгающие кенгуру. Нас часто спрашивали, можно ли остановиться в парке с ночевкой. Теперь это станет возможным, да еще и в таком удивительном формате, - говорится в сообщении.

Организаторы признались, что «вынашивали идею несколько лет, и первые шаги в этом направлении уже сделаны».

- Мы очень рады, что нас поддерживает правительство Ростовской области. Лично благодарим министра экономического развития Дона Максима Папушенко и директора «Агентства по туризму и деловым коммуникациям РО» Татьяну Горяйнову, - добавили в Южном парке «Малинки».

Справочно: глэмпинг - разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиницы и возможность отдыха на природе.

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