Более 1,2 тысячи нарушений по уголовным делам о преступлениях против детей выявили на Дону

Прокурор рассказал, сколько должностных лиц понесли наказание за отказ в возбуждении уголовного дела и других нарушениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Ростовской области выявлено свыше 1200 нарушений по уголовным делам о преступлениях в отношении несовершеннолетних, допущенных следователями и дознавателями. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал прокурор второго отдела управления Прокуратуры Ростовской области по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД, ФССП, ФСИН и МЧС Илья Калинин.

- Нарушения встречаются как на стадии проверки сообщения о преступлении, так и на стадии расследования уголовного дела. Например, при отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении расследования, нарушениях разумного срока судопроизводства, - перечисляет прокурор.

Как рассказал собеседник, по всем выявленным нарушениям были приняты меры: внесено более 350 требований и представлений об устранении нарушений федерального законодательства. Они были признаны обоснованными, и около 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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