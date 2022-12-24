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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 13:30

В Ростове в частном секторе на улице Калиновской выгорел одноэтажный дом

На месте происшествия работали 33 пожарных, было задействовано 10 единиц техники
Ангелина СКИБА
Огнем было охвачено 80 кв. метров

Огнем было охвачено 80 кв. метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в частном секторе на улице Калиновской выгорел одноэтажный заброшенный дом. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Информация о возгорании поступила сегодня в 13:41, в 14:10 пожар локализовали на площади в 80 кв. метров. В 14:20 все потушили. Пострадавших нет, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали 33 человека, было задействовано 10 единиц техники.

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