В Ростове в частном секторе на улице Калиновской выгорел одноэтажный дом

Огнем было охвачено 80 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в частном секторе на улице Калиновской выгорел одноэтажный заброшенный дом. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Информация о возгорании поступила сегодня в 13:41, в 14:10 пожар локализовали на площади в 80 кв. метров. В 14:20 все потушили. Пострадавших нет, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали 33 человека, было задействовано 10 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области умер 72-летний охотник, которого на морозе сутки согревали преданные собаки

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но усилия оказались тщетными (подробности)